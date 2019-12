Pro Volley Team esce sconfitto da Torre A.

Volley, B1/D

Torrese-Pro Volley Team Modica: 3-0 (25/22, 25/16, 25/18.)

Torrese: Desiano 8, Vujko 11, Palladino 3, Vinaccia 14, Facendola 7, Sollo 12, Moretti (L1), Azzurro (L2), n.e. Tanzini, Celotto, Pernice. All. Salerno.

Egea PVT Modica: Lo Iacono 5, Asero, Ferro 14, Zamagni, Luzzi 4, Liguori 12, Monzio Compagnoni 5, Carnazzo 8, Gervasi, Brioli 1, Bozzetto (L) All. Scavino.

Arbitri: Di Martino di Gioia del Colle e Angiulli di Gravina di Puglia

Pro Volley Team ancora sconfitto.A Torre Annunziata è arrivata la quarta sconfitta consecutiva che fa scattare il campanello d’allarme in casa biancorossa. E’ ormai evidente che la squadra ha bisogno di essere irrobustita con qualche elemento di categoria che dia qualità ad un organico che finora ha stentato come dimostra l’unica vittoria in otto partite fin qui disputate, Capitano Ferro e Liguori (foto) non bastano a trascinare la squadra e contro la Torrese, sestetto dimedia classifica, le difficoltà sono state tante. Il Pvt ha dato battaglia nel primo set. Si è giocato punto a punto ma nel finale le campane hanno prevalse. La sfiducia nei propri mezzi e qualche errore di troppo hanno indirizzato subito il secondo set che le padrone di casa hanno vinto di netto. Stessa storia nel terzo set con il Pvt che ha ceduto le armi.

Per coach Corrado Scavino comincia un periodo difficile ed il tecnico invoca qualche giocatrice in più. Sabato intanto al PalaRizza sfida salvezza contro Palmi che ha un punto in classifica per una partita da vincere assolutamente.