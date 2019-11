Per Virtus Eirene testa coda a Battipaglia

Basket, A1

Testa coda per la Virtus Eirene. Consolini (foto) e compagne giocano sul parquet di Battipaglia e vogliono ritornare alla vittoria dopo lo stop interno con Vigarano. Le campane sono in cerca dell’impresa per schiodarsi da quota zero. In casa battipagliese la novità è l’innesto dell’ala italo-australiana Alexandra Ciabattoni, proveniente dalla Reyer Venezia con cui ha iniziato la stagione ma l’impresa appare veramente difficile. Ragusa ha qualità tecniche e fisiche ben superiori ed il pronostico è tutto dalla sua parte nonostante l’assenza di Hamby e Kacerik che lascia coach Recupido con una panchina corta.

Ragusa può trarre vantaggio in classifica dalla vittoria perché nella giornata si gioca il derby veneto tra Schio e Venezia. Una delle due squadre resterà indietro ed i quartetto di teta comprendente anche S. Martino di Lupari si assottiglierà. Anche S. Martino ha una trasferta molto insidiosa a Lucca per cui gli effetti in classifica potrebbero essere molto positivi per le biancoverdi. Coach Recupido, tuttavia, non vuole sentire parlare delle altre squadre e chiede massima concentrazione alle sue atlete per non incappare in incidenti di percorso.