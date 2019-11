Volley Modica sconfitto a Palmi, Pvt prima vittoria

Volley, A3

Palmi-Volley Modica: 3-1 (25/21, 25/23, 21/25, 26/24)

Palmi: Vinti 14, Limberger 2, Amato, Bellucci, Concolino 8, Parisi 5, Laganà 31, Remo 9, Carbone 6, Calitri (L 1), De Santis (L2), n.e. Arena, Meringolo. All. Antonio Polimeni.

Volley Modica: Tulone 2, Andrea Raso 10, Francesco Raso 12, Turlà, Chillemi 11, Fortes 4, Hanzic 20, Bafumo 1, Corallo, Umek, Reccavallo, Nastasi (L1), n.e. Dormiente (L2). All. Peppe Bua.

Arbitri: Maurizio Nicolazzo e Walter Stancati

Palmi infligge la seconda sconfitta della stagione al Volley Modica. Il sestetto di coach Bua paga cali di tensione ed inesperienza sul parquet di Reggio Calabria dove si è giocata la gara. Modica ha tentato di recuperare i due primi set ma si è dovuto arrendere al quarto set quando i calabri hanno superato di una incollatura i modicani. I biancazzurri erano infatti riuscita rientrare in partita dopo il parziale di 2-0 ma la formazione di Polimeni con un Laganà in serata di grazia non ii è fatta sorprendere. Palmi prevale ai vantaggi e Modica recrimina per quello che poteva essere e non è stato.

Volley, B1 femm.

S. Elia-Pro Volley Team Modica:1-3 (19/25, 25/19, 22/25, 22/25)

S.Elia: Longobardi 8, Ghezzi 9, Zonta 6, Mordecchi 6, Gradari 2, Blasotto 6, Babadunte 18, Ridolfi (L), n.e. Trinca, Borghesi. All. Luca D’Amico

Pro Volley Team Modica MODICA: Loiacono 16, Asero, Zamagni 1, Luzzi 3, Liguori 24, Monzio Compagnoni 10, Carnazzo 13, Brioli 2, Gervasi 11, Bozzetto (L), n.e. Paolino. All. Corrado Scavino,

Arbitri: Alessandro D’Argenio di Avellino e Claudio Rossi di Napoli

Prima vittoria per il Pro Volley Team (foto). A S. Elia,nel cuore della Ciociaria, le biancorosse si impongono nonostante l’assenza pesante del capitano Fabiola Ferro. Prova di carattere della squadra di coach Corrado Scavino che è riuscito a motivare fino in fondo le proprie atlete. Brioli, Loiacono e Liguori hanno guidato il team biancorosso alla vittoria ma la prestazione di tutta la squadra è da incorniciare. Il Pvt si porta avanti di un set senza gradi problemi grazie anche ai punti decisivi di Liguori. Le ciociare reagiscono e nel secondo set raggiungono la parità con il quale le modicane si sono imposte nel parziale d’apertura è la giusta cartina tornasole di quanto fatto vedere in campo da Loiacono e compagne. Il terzo set è giocato punto a punto ma le modicane riescono a portarsi avanti e a mantenere il vantaggio aggiudicandosi il set,22-25. Anche il quarto parziale è molto combattuto ma alla fine prevale il Pvt che porta a casa 3 punti pesanti.

Dice coach Scavino: “E’ stata una vittoria esaltante che in chiave salvezza vale il doppio . E’ stata una partita giocata con il concetto di squadra dal quale non possiamo fare a meno soprattutto oggi che abbiamo dovuto fare a meno di Fabiola Ferro. Tutte le giocatrici impiegate sono state grandiose e non posso dire che ci sia stata una che ha giocato meglio dell’altra. Le dieci atlete utilizzate sono andate tutte a punti e molte in doppia cifra. Mi è piaciuto tantissimo l’atteggiamento di tutte e il successo ottenuto in un campo difficile e in queste condizioni ci ripaga dei tanti sacrifici che queste ragazze fanno ogni giorno. Godiamoci questa vittoria per poi pensare alla gara di sabato che ci vedrà finalmente giocare in casa. Invito sin da ora i nostri tifosi a venire in tanti al “Geodetico”.