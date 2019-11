V. Eirene stravince derby con Palermo

Basket, A1

Palermo-V. Eirene Ragusa: 66-97 (21-29, 36-51, 51-76)

Palermo: Miccio 7, Flores, Cupido 10, Manzotti 8, El Habbab; Russo 16, Verona 2, Gatling 23, Gioè. All. Coppa

Virtus Eirene Ragusa: Romeo 17, Consolini 15, Kacerick 20, Walker 10, Hamby 21; V. Gatti 8, Soli 4, L. Gatti, Baglieri 2; All. Recupido

Al Palamangano è un derby troppo sbilanciato. Palermo fa quel che può ma la Virtus Eirene è straripante. Partita chiusa già nel primo quarto e poi si gioca quasi per allenarsi. Ragusa fa quel che vuole in capo con le sue star ma anche le giovani che coach Recupido manda su parquet si comportano bene. Resta a riposo Ibekwe ma Consolini, Kacerick (foto), Hamby e Romeo fanno il bello e il cattivo tempo. La vittoria così abbondante, +31, è il miglior viatico per la sfida al vertice di sabato che si gioca al PalaMinardi contro Venezia, vincitrice nel derby veneto con S. Martino di Lupari. Ragusa è in ottima salute e si vede anche per la confidenza con la quale le biancoverdi vanno al tiro da 3 e ne mettono a segno una buona percentuale. Palermo ha in Gatling il suo migliore elemento ma l’americana predica nel deserto.

Ragusa apre con capitan Consolini dopo 2’ e va ancora a canestro con Walker per il 0-4.Kacerick realizza il primo dei suoi tri da 3 e porta Ragusa avanti di 5, 2-7 al 3’. Palermo lotta e ha in Gatling la migliore tiratrice. Kacerick è ispirata ed al 4’ trova la seconda tripla. Manzotti riporta sotto Palermo a 2’ dalla fine, 20-22 ma l’Eirene allunga ancora e va al cambio campo con+ 7, 21-29. Il divario si allarga nella seconda frazione. Ragusa accelera. Al 3’ di gioco punteggio sul 23-37, un divario già netto. Hamby comincia segnare per le palermitane è notte fonda. Si va al riposo con +15 per Ragusa. La partita va avanti su questa falsariga e Ragusa gestisce al meglio il vantaggio fino alla fine. Palermo è anche in inferiorità fisica mentre l’Eirene corre e pressa fino alla fine.