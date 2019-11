V. Eirene a Palermo per un derby che ritorna

Basket, A1

Torna il derby siciliano in A1. Virtus Eirene gioca al PalaMangano contro Palermo per un derby che ritorna dopo sette anni. Allora, era la stagione 2013-2014, si affrontarono Ragusa e Priolo, allenata tra l’altro da quel Santino Coppa che oggi siede in panchina per le palermitane. Ragusa si presenta da favorita sul parquet palermitano come testimonia la classifica. Il quintetto di coach Gianni Recupido è a punteggio pieno mentre Palermo ha appena due punti. La società palermitana vuole comunque fare bene e si sta attrezzando per salvare la categoria ed ha ingaggiato l’americana Shayla Cooper, che tuttavia deve ancora essere tesserata e non potrà dunque scendere in campo.

Dal suo canto la Virtus Eirene ha un motivo in più per cogliere i due punti a Palermo visto che si gioca anche il derby veneto tra Venezia e S. Martino Lupari e solo una delle due capolista potrà restare in vetta. Coach Recupido non potrà schierare a Palermo Nicolodi, ancora alle prese con un problema alla schiena, e Stroscio per l’infortunio rimediato contro Geas. La giovane biancoverde dovrà fermarsi almeno per due settimane prima di essere disponibile. Presenti tutte le altre componenti del roster a cominciare dalle straniere Ashley Walker, Dearica Hamby e Ify Ibekwe (foto).