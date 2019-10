Virtus Eirene al via contro Lucca senza Hamby

Basket, A1

Schio, Ragusa (foto) e Venezia saranno ancora una volta le protagoniste del campionato di A1 che parte con l’Opening Day. Sul parquet della cittadina toscana si disputano, infatti, nel fine settimana le gare della prima giornata con la gara di apertura che vede Sesto S. Giovani e Palermo di fronte nella prima gara e Bologna e Broni a chiudere nella serata di domenica. Il campionato presenta quest’anno 14 squadre grazie alla presenza delle neo promosse Palermo, Virtus Bologna e le toscane di Costa Masnaga. Il campionato si allunga dunque di due giornate rispetto al passato e vedrà il ritorno di una seconda squadra siciliana nella massima serie. Insieme a Ragusa ci sarà Palermo che ha fatto le cose per bene e vuole ben figurare anche se ancora deve completare il roster.

La Virtus Eirene di coach Gianni Recupido si presenta con tutte le carte in regola per vincere. L’esordio sarà contro Lucca (sabato alle 20) per una gara insidiosa ma le biancoverdi hanno tutte le carte in regola per imporsi. Mancherà Dearica Hamby non rientrata dagli Stati Uniti perché impegnata ancora in Wnba ma il quintetto ragusano può contare su Ashley Walker e Ify Ibewke oltre che sulle neo arrivate Kacerick, Gatti e Nicolodi ed il nucleo storico formato da Romeo, Soli e Consolini che rendono le ragusane quintetto molto attrezzato. L’obiettivo dichiarato è lo scudetto, sfuggito in gara 4 contro Schio la scorsa stagione. La società ha rinnovato parecchio e ringiovanito la squadra mantenendo tuttavia i punti fermi della passata stagione a cominciare da Hamby che sarà certamente protagonista anche di questa stagione.