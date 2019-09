Virtus Ragusa sceglie serbo Bakula come play

Basket, serie C

Un serbo per la Virtus Ragusa. E’ Marko Bakula (foto), 20 anni, che ricopre il ruolo di play. Bakula ha giocato nel Mladost Admiral dal 2014 al 2016, vincendo anche un titolo nella stagione 2014-2015. L’anno successivo ha giocato nella prima divisione serba, mentre nella stagione 2016-2017 passa al Zemun, terza squadra di Belgrado. Ha vinto il 3X3 under 18 in Serbia ed il campionato under 18 nel 2017, aiutando la sua squadra a conquistare il quinto posto nel campionato europeo nello stesso anno. Nella stagione 2017-18 si è trasferito in Italia giocando nella Pallacanestro Partenope. L’anno successivo ha giocato nella Vis Reggio Calabria. “Nonostante sia un ragazzo giovane – commenta Alessandro Vicari, presidente della società – vanta già un’invidiabile esperienza ad alti livelli, che gli consentirà di dare una grossa mano alla squadra e compagni in vista della stagione che si preannuncia quanto mai combattuta. Siamo contenti di questo nuovo arrivo perché Marko è un giocatore dalle grandi potenzialità e, sono certo, alla Virtus sarà un valore aggiunto”.

Bakula, dal canto suo, si dimostra già entusiasta per questa nuova avventura in terra sicula ed è già a lavoro con i compagni sul parquet del PalaPadua per allenarsi in vista dell’imminente avvio di campionato. “Da parte mia – dice Bakula- c’è un grande desiderio di iniziare questa nuova avventura tra le fila della Virtus Ragusa. Sarà una stagione molto impegnativa ma sono carico per affrontarla insieme ai miei nuovi compagni a testa alta e desideroso di raggiungere obiettivi sempre più importanti. La società ripone in me tanta fiducia e questo mi spinge ancora di più a giocare a ritmi serrati per portare a casa il risultato positivo. Farò tesoro delle mie esperienze passate che mi hanno formato come giocatore e metterò in campo, a disposizione della squadra, tutta l’energia e la grinta per stare nella parte alta della classifica”.