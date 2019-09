Per Ragusa esordio ad Enna, poi al “Campo” con Pedara. S. Croce in casa con Rosolini

Calcio, Eccellenza

Esordio in trasferta ad Enna per il Ragusa mentre il S. Croce affronterà al “Kennedy” il Rosolini. Il calendario dei due gironi di Eccellenza da 16 squadre ciascuno è stato ufficializzato dal Comitato regionale Sicilia nel quale si legge anche che lo Scordia giocherà le sue gare al “Cosimo” di Vittoria dove il calcio giocato ritornerà dopo quattro anni di stop. Si comincia domenica 15 ed il girone di andata si chiude il 22 dicembre. Il ritorno è previsto dal 5 gennaio per chiudere la stagione regolare il 19 aprile. L’ultima giornata riserva il derby tra le due uniche iblee. La partita di andata tra Ragusa e S. Croce si disputerà all’Aldo Campo ed il ritorno al Kennedy. Il Ragusa ha scelto anche per quest’anno di disputare le gare interne il sabato con inizio alle 15. Una scelta dello stesso presidente Nicola d’Amico che potrebbe essere modificata in occasione di gare importanti in calendario.

L’esordio davanti al pubblico di casa è alla seconda giornata contro il Pedara mentre la squadra di Lucenti renderà visita al Paternò. Una delle partitissime del girone è in programma alla terza giornata quando il Ragusa affronterà in trasferta il Palazzolo, una delle favorite per la vittoria finale al pari degli iblei. Per il S. Croce la gara contro il Palazzolo sarà sempre in trasferta il 27 ottobre per la 7ma giornata. Trittico impegnativo per il Ragusa tra la 10ma e la 13ma giornata perché il 17 novembre gli azzurri affrontano in casa un’altra pretendente alla promozione come il S. Agata. La domenica successiva altra gara in casa contro il Milazzo e poi, alla 13ma, derby al “Consales” contro il Rosolini.