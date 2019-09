A Modica Gran Fondo Castello al top

Sono stati 160 i partecipanti alla prima edizione della prima edizione della Gran Fondo Castello dei Conti. Nonostante la pioggia l’evento ha suscitato interesse e attirato la curiosità degli spettatori lungo il percorso. I corridori si sono radunati in piazza Matteotti per poi trasferirsi nella zona di San Marco Mista dove è stato dato il via vero e proprio. L’organizzazione della Revolution Bike, sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana e con il patrocinio del Comune di Modica, è stata impeccabile sotto tutti i punti di vista. Prima è stato dato il via ai ciclisti che hanno partecipato alla granfondo di 54 km, tappa, quella modicana, inserita nel campionato regionale di specialità. Poi, spazio agli escursionisti che hanno gareggiato su un percorso di 25 km e un dislivello di cinquecento metri. Alla fine ad aggiudicarsi la granfondo, dopo una prima parte combattuta, è stato lo specialista Carmelo Di Pasquale della Frm Racing Team Sicilia (a ritirare il premio il presidente del sodalizio, Chiara Paparo) che ha completato il tracciato in 2h29’04”. Dietro di lui, a 60’’ esatti di distacco, Andrea Privitera della Team Jonica Megamo. Sul gradino più basso del podio, Gianfranco Monteleone del Team Siracusani. Di Pasquale ha trovato il ritmo giusto della pedalata nel finale, riuscendo a sopravanzare con uno scatto imperioso tutti gli altri del gruppo che fino a quel momento sembravano procedere assieme.

Per gli escursionisti su ebike primo posto per Alfio Bonaventura dell’Asd Bike 1275, secondo Roberto Magro, della Malta Mountainbike Association, terza Ivana Stracquadanio della Nonsolobike. Primo assoluto di categoria Enrico Lombardo dell’Asd Mtb Noto, secondo Lorenzo Occhipinti dell’Asd Bike & Co. di Ragusa, terzo Enrico Ficili della Ciclo Sport. Per quanto riguarda la granfondo, questi i primi posti nelle varie categorie: Valeria Trupia (Donne Elite), Andrea Privitera (Elite), Giuseppe Gulizia (Elite Master sport), Giovanni Mulè (Junior Master sport), Antonino Falco (Junior), Carmelo Di Pasquale (Master 1), Marco Motta (Master 2), Paolo Santoro (Master 3), Gianfranco Monteleone (Master 4), Sebastiano Floridia (Master 5), Giovanni Belluardo (Master 6), Saverio Bonomo (Master 7), Giovanni Ventura (Master 8), Vincenzo Saitta (Under 23), Valentina Mallia (Donne Amatori 1), Maria Rosaria Ballato (Donne Amatori 2). In piazza Matteotti si è tenuta la premiazione alla presenza dell’assessore comunale allo Sport, Maria Monisteri, e di Fabio Savarino, presidente della Revolution Bike.

(nella foto il podio dei vincitori con l’assessore Maria Monisteri a dx)