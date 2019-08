Passalacqua parte con il “sogno” scudetto

Basket, A1

La Passalacqua si ritrova nel pomeriggio di lunedì al PalaMinardi. Il presidente Davide Passalacqua ed i dirigenti insieme a coach Gianni Recupido (foto) ed al suo staff daranno il benvenuto a giocatrici vecchie e nuove che si apprestano a cominciare la nuova stagione, la settima consecutiva nel massimo campionato. Dopo la vittoria della Coppa Italia e il secondo posto in campionato l’obiettivo delle biancoverdi è la conquista dello scudetto per completare un percorso di crescita iniziato sei anni fa. Per strada ci sarà ancora una volta Schio che parte da favorito ma anche Venezia che cercherà di riscattare i modesti risultati della scorsa stagione a fronte degli importanti investimenti fatti. La novità dell’anno, almeno per quanto riguarda la Sicilia, è l’arrivo di Palermo in A1 e la possibilità di giocare un derby atteso da anni dopo la scomparsa di Priolo e Ribera. In casa Passalacqua la parola “scudetto” non è pronunciata, quasi per scaramanzia, ma è nei pensieri di tutti.

La società ha fatto le cose per bene, rinnovando la rosa con innesti mirati. Sono rimaste il capitano Chiara Consolini, l’americana Dearica Hamby, la play Nicole Romeo ed Agnese Soli. Hanno lasciato Harmon, Cinili, Kuster e Formica. Al PalaMinardi ritorna invece dopo l’esperienza in Turchia Ashley Walker, l’americana che ha lasciato ottimi ricordi al pubblico di casa e può dare peso ed esperienza alla formazione iblea. Altro innesto importante è quello del pivot Ibekwe, nigeriana con passaporto americano che arriva dal Kayseri. Il quintetto base dovrebbe dunque essere composto da Romeo, Consolini, e le tre straniere, Ibewke, Hamby e Walker. Ci sono poi Nicolodi, centro che arriva dal Geas Milano, l’ala Martina Kacerick, ex Venezia, e Valeria Gatti, centro, ex Broni.

Coach Recupido ha promosso in prima squadra Beatrice Stroscio e Laura Gatti. entrambe 18enni. Beatrice Stroscio già da qualche anno fa parte della società ed ha recentemente vinto il titolo europeo con la Nazionale Under 18. Ricopre il ruolo di guardia e sarà la decima giocatrice del roster. Laura Gatti ricopre il ruolo di ala ed è cresciuta nel vivaio biancoverde. Le due promettenti giocatrici si svincolano dall’attività giovanile (potrebbero tuttavia disputare qualche partita del campionato Under 18 se i regolamenti federali lo consentiranno) per fare ufficialmente il grande salto nel basket che conta e diventare a tutti gli effetti due giocatrici di Serie A1, che saranno preziose non solo in allenamento, ma che potranno fornire qualche minuto in partita, come d’altra parte già accaduto in passato. L’approdo in prima squadra è anche la conferma dell’ottimo lavoro svolto a livello giovanile, come confermano i tanti titoli regionali e gli ottimi piazzamenti a livello nazionale nelle categorie di competenza delle varie formazioni biancoverdi.