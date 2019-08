Pro Volley Team si presenta con nuovo sponsor

Voley, B1

Il Pro Volley team trova nuove risorse per il suo secondo anno di B1. La militanza in un campionato di livello ed interesse nazionale ha suscitato l’interesse del gruppo Egea che ha deciso di sostenere la squadra. Si tratta di una azienda piemontese che opera nel campo delle forniture elettriche e del gas che ha deciso di radicarsi anche in Sicilia scegliendo la storica società modicana per veicolare un messaggio positivo.

Dice Carmelo Terranova , responsabile di Egea per la Sicilia: “La squadra a cui leghiamo il nostro nome partecipa a un campionato nazionale di Terza Serie e rappresenterà Modica e il Sud Est nell’Italia centro meridionale. Metteremo in campo le sue migliori energie per supportare la squadra e sostenerne la crescita”. Soddisfatto il presidente Bartolo Ferro: “Per affrontare un campionato costoso e impegnativo come quello di serie B1 è fondamentale ed e necessario affidarsi agli sponsor. Il loro supporto economico, infatti è per noi oltre che fondamentale, imprescindibile”. Coach Corrado Scavino (foto) insieme al suo staff, intanto, sta preparandosi all’inizio della nuova stagione con una rossa rinnovata. Lunedì vecchie e nuove giocatrici si ritroveranno in sede per l’inizio della preparazione.