Per Ardens roster completo con le giovani

Volley, B2

Ardens è stata inserita nel girone L di B2. Le comisane avranno come avversarie 5 società calabresi, 3 di Reggio Calabria e due di Crotone, e le altre siciliane. Tre catanesi, due messinesi, due palermitane, una di Siracusa. Ragusa sarà rappresentata solo dal sestetto di Concetta Marchisciana in un campionato che prenderà il via il 20 ottobre e vedrà le biancorosse all’esordio in casa contro la Pallavolo Kr di Crotone. Prima trasferta la settimana dopo in casa del Volley Giarre. Il girone di andata si concluderà il 25 gennaio e la stagione regolare 9 maggio contro Akademia S. Anna di Messina al PalaDavolos.

La società si sta attrezzando per l’impegnativa stagione ed ha comunque deciso di puntare anche sulle giovani promesse del settore giovanili da affiancare alle esperte Caruso, Piscopo, di Emanuele e Saracino. In questi giorni la società ha chiamato a far parte della prima squadra la schiacciatrice Alice Chiarandà, cresciuta nell’Ardens e campione regionale cinque volte, l’ultima con l’under 16 nella stagione 2016/17. La schiacciatrice comisana ha partecipato a 3 finali nazionali e l’anno scorso, oltre alla promozione in serie B, si è laureata campione provinciale nei Giochi Sportivi Studenteschi con l’Istituto “Carducci”. Altra conferma è arrivata per Martina Castilletti (foto), schiacciatrice biancorossa è reduce da una stagione di ottimo livello, che l’ha vista impegnata sia con l’Under 18, sia con la prima squadra ottenendo la vittoria del campionato territoriale giovanile e la promozione in serie B. L’atleta comisana, cresciuta nelle giovanili dell’Ardens, tra il 2013 e il 2017 si è laureata campione regionale giovanile per ben cinque volte e ha disputato tre finali nazionali

Anche Noemi La Rosa è stata riconfermata nel roster della prima squadra per la stagione 2019/20 ed esordirà in un campionato nazionale costituendo altro motivo di orgoglio per tutta la società, da sempre molto impegnata nel settore giovanile. Shyaron Matarazzo sarà parte della prima squadra. E’ un’altra centrale, forte da un punto di vista fisico e atletico, che si è già fatta notare la scorsa stagione in serie C, subentrando spesso e facendosi trovare sempre pronta. Ardens dunque con tanta forza fisica nelle gambe ed esperienza nei ruoli chiave del sestetto per una stagione che si annuncia molto coinvolgente per il pubblico e la stessa società.