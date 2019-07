Italo cubana Dahlis Liguori per il Pro Volley Team

Volley, B1

Una italo-cubana per il Pro Volley Team. Dalhis Liguori (foto), 22 anni, 183 cm, arriva dal Mesagne, squadra pugliese di B2. Liguori è alla sua prima esperienza al di fuori dalla Puglia ed è convinta della sua scelta: “Modica è per me una tappa importantissima perchè sarà la mia prima esperienza lontano da casa e in B1 e sono sicura che la società sia perfetta per intraprendere questo nuovo percorso. Modica è una città meravigliosa, conosciuta per il suo cioccolato e non vedo l’ora di scoprirne tutte le caratteristiche. Ho tanto su cui ancora lavorare e per questo motivo non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso”.

La società ha nel frattempo confermato l’universale Doriana Loiacono. La giocatrice ha trovato subito l’accordo con il ds Giuliana Di Emanuele ed è la quarta confermata della rosa dello scorso anno insieme a Michela Brioli, Fabiola Ferro e Sara Gervasi. Coach Corrado Scavino ha intanto fissato l’inizio della preparazione in sede per il 26 agosto.