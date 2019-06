Volley Modica vuole la A3 e conferma coach Bua. Il “nodo” è il PalaRizza

Volley, B1

Peppe Bua (foto) resta sulla panchina del Volley Modica. La società biancazzurra ha riaffidato la squadra al tecnico di Castelvetrano dopo l’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione. La finale play off promozione è infatti sfuggita per poco al sestetto modicano e Bua si è dimostrato all’altezza di guidare una formazione di alta classifica. A suo merito anche l’inserimento di giovani come Melilli, Modica, Turlà, che hanno dato un contributo alla causa. Dice il tecnico: “A Modica ero già stato da giocatore e per un brevissimo periodo da allenatore. Quando il Volley mi ha chiamato ha sentito una voglia di sfida con me stesso. Abbiamo lavorato tanto e ritengono che siamo cresciuti insieme. Ho avuto ragazzi fantastici a disposizione ed un pubblico eccezionale. Sono felice di restare a Modica a prescindere dal campionato che andremo ad affrontare”. La società è al lavoro per sondare il terreno per una promozione in A3 che rappresenterebbe un traguardo non solo per la città e il territorio ma per tutta la Sicilia. Il Volley Modica è primo nella graduatoria delle squadre “ripescabili” i quanto ha battuto nel corso della stagione regolare il neo promosso Pali. Sembra molto probabile la rinuncia di qualche società alla A3 ed in questo caso il Volley Modica sarebbe pronto a subentrare anche se bisognerà fare i conti con le risorse e soprattutto con le strutture. E’ chiaro che il Geodetico è improponibile per un campionato di A3 e bisognerò dunque puntare tutto sul PalaRizza. L’impianto è ormai da mesi abbandonato a se stesso per via delle infiltrazioni piovane a causa di alcune fessurazioni della copertura del tetto. Il Libero Consorzio, proprietario della struttura, non ha inteso intervenire e la situazione peggiora giorno dopo giorno per via dei danni al parquet. Una stima non ufficiosa dei danni parla di circa 30 mila euro.