Criscino è bronzo agli Europei di Carambola

Il vittoriese Emanuele Criscino (foto) è medaglia di bronzo ai campionati europei di carambola Criscino, seguito dal maestro Marco Zanetti,ha superato l’atleta olandese Slikker nel primo incontro, il belga Rosier nel secondo e durante il terzo Riquart ed è approdato dunque ai quarti di finale. Criscino, 19 anni, ha gareggiato nella Carambola 3 sponde da sette anni ed campione regionale della specialità. La vittoria all’europeo gli consentirà di partecipare ai campionati del mondo in Spagna in calendario il prossimo luglio. La carambola a tre sponde è la più nota, diffusa e disputata delle specialità di carambola. Si tratta di una specialità di gioco molto praticata nel Nord Europa, ma conosciuta in tutto il mondo.