Marina di Ragusa riparte da Sorbo e Utro. Primi movimenti di mercato, il nodo dei “veterani”

Calcio, serie D

Il Marina di Ragusa riparte dai due principali protagonisti della promozione in serie D. Cesare Sorbo e Salvatore Utro (da dx nella foto) restano al loro posto e guideranno i rossoblù in quarta serie. Sorbo dalla scrivania grazie alla sua esperienza e perchè conoscitore del campionato avendolo già frequentato con ottimi risultati con il Modica, il Ragusa, il Noto ed il Palazzolo. Utro dalla panchina continuando il discorso tecnico avviato in Promozione e seguito in Eccellenza passando per la vittoria in Coppa Italia. Il Marina sarà una squadra giovane con tanti under e qualche giocatore di esperienza. La prima conferma è Giuliano Carnemolla, classe 2000, cresciuto nella società, esterno basso. Altre conferme, almeno in fatto di giovani, quelle di Alessandro Arena, il cui cartellino è del Catania, e dell’esterno Belluardo che ha ben figurato ogni volta che è stato chiamato in causa. Tutte in via di definizione le posizioni degli altri giocatori che hanno contribuito ad una annata storica. Il nodo principale è rappresentato dai giocatori più esperti. I vari Nicola e Daniele Arena, il capitano Gaspare Pellegrino, Fabio D’Agosta e Ciccio Vindigni sarebbero lieti di continuare a giocare in rossoblù ma gli impegni di lavoro costringono a fare delle scelte perché la serie D, a cominciare dalle lunghe trasferte e da allenamenti più intensi richiede tempo. La discussione tra la società ed i giocatori “anziani” è in corso così come con i giovani per definire al più presto la rosa.

La società sta intanto dandosi da fare per definire la questione stadio. L’Aldo Campo necessita dii alcuni lavori di manutenzione e di adeguamento ed un delegato federale sarà in città la prossima settimana per verificare lo stato dell’arte. Il Marina di Ragusa resta dunque all’Aldo Campo e smentisce ogni illazione che vuole la società rossoblù orientata verso altre realtà provinciale, Vittoria in particolare. Dice il direttore generale Nunzio Calogero: “Già da tempo questa indiscrezione gira per tutta la Sicilia, forse è dovuta al che molti nostri dirigenti hanno contatti con persone di quella cittadina, ma non c’è niente di vero. Restiamo a Ragusa”.