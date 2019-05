Comiso vince con Resuttana e mette un piede in finale

Calcio, Prima Categoria/Coppa Sicilia

Resuttana S. Lorenzo-Comiso: 1-3

Marcatori: 20’pt Massari, 15’st Burrafato, 40’st Zerbo, 50’st Fazio

Comiso. Annese, Assenza, Modica, Burrafato, Licata,Assenza Gurrieri, Marino, Massari, Tummino, Veneziano. All. Violante

Comiso corsaro al “Ribolla” (foto). Autorevole la prestazione della squadra di Violante che segna tre gol al Resuttana S. Lorenzo e può guardare con molto ottimismo al ritorno al “Borgese” domenica prossima. La finale contro la vincente di Atletico Messina—Pro Falcone (3-2 per i padroni di casa) è proprio ad un passo. Il Comiso, pr privo di Mascara e La Raffa,, è partito subito bene ed ha messo in difficoltà i bianchi palermitani con azioni di Veneziano e Tummino che sfiorano il gol. Ci pensa Massari al 20’ con un tiro secco da dentro l’area, supera Campanella e porta in vantaggio i verderancio. Nel secondo tempo, grazie anche alla superiorità numerica per l’espulsione di un avversario, i verdearancio vanno in gol con un eurogol di Burrafato. Partita già indirizzata anche se Zerbo al 40’ trasforma un rigore che dà speranze ai padroni di casa. Ci pensa Fazio su azione nata da una rimessa laterale a ristabilire il doppio vantaggio proprio allo scadere.