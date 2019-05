A Monterosso 17ma edizione “Memorial Cannarella”

Ciclismo

Sono un centinaio gli iscritti al “Memorial Giovanni Cannarella” la cui 17ma edizione si corre domenica . La classica iblea, dedicata all’indimenticato presidente del comitato regionale Fci, si corre a Monterosso Almo, dove Cannarella era nato e aveva operato per parecchio tempo. Sono numerose le società provenienti da diverse regioni italiane che renderanno questo appuntamento, riservato ai juniores e a gli Under 23 tra i più prestigiosi del Sud Italia. Parteciperanno, tra gli altri, La Rinascita Ormelle dal Veneto, il Pirata dal Lazio, il team Contatti proveniente sempre dal Lazio, il team Palazzago dalla Lombardia e il team Albergo del Tongo dalla Toscana. Ci saranno anche le squadre siciliane che, nel corso degli anni, si sono rivelate sempre all’altezza della situazione, contendendo la conquista del titolo ai sodalizi più accreditati.

Ai nastri di partenza i corridori della Nibali, l’Asd Normanna, l’Asd Equipe Sicilia Multicar Amarù, la Kasmene Bike, la Ciclo Sport, l’Asd Ciclisti sotto il Vulcano, il team Toscano Girare. Ci saranno anche due realtà provenienti dalla Campania, l’Asd Latella Sport e la Chiaravalle. I beniamini di casa del Gsd Almo saranno presenti con Lorenzo Ragusa e Giuseppe Giuliana, che hanno l’ambizione di aspirare al podio. Il ritrovo degli atleti è in programma a partire dalle 12 in piazza San Giovanni. La partenza sarà data alle 14. Il percorso, dalla piazza, prevede che i ciclisti procedano verso corso Umberto, via Giovanni Paolo II, quindi la statale 194, il bivio Giarratana Sp 62, la strada comunale Casale Corulla, la via Giovanni Paolo II, viale Giovanni XXIII, via Roma e piazza San Giovanni, con arrivo in corso Umberto. Il circuito è lungo 11,3 chilometri e sarà ripetuto dodici volte. La gara è prova indicativa per i campionati italiani e saranno presenti i tecnici federali.