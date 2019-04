Passalacqua cerca il pass per la finale scudetto. A Venezia in gara 5 tanti tifosi al seguito sosterranno le biancoverdi

Basket, A1

La Passalacqua non sarà sola nella sfida di stasera. Al PalaTaliercio (inizio alle 18) ci saranno un centinaio di tifosi che sosterranno le biancoverdi. Un pullman è partito alla volta del capoluogo veneto e molti altri residenti nelle vicinanze saranno presenti per sostenere la squadra di coach Gianni Recupido. E’ un gruppo compatto e convinto di potercela fare quello che scenderà oggi sul parquet veneto dal quale nelle tre gare precedenti una di campionato e due di play ff, la Passalacqua è uscita sempre sconfitta. Gara5 si presenta apertissima, quasi una finale, tra due squadre che hanno dimostrato di giocare una pallacanestro moderna e e di avere grandi interpreti. Da una parte la lettone Steinberga e l’americana Sanders, dall’altra le due americane Hamby e Kuster come punte di diamante. Dagli scontri diretti e dalle precisione a canestro dipenderà l’esito di una partita molto attesa. Al PalaMinardi i tifosi si raduneranno per seguire la diretta (Sportitalia) sul maxischermo attrezzato per l’occasione.

Dal punto di vista tecnico coach Gianni Recupido dice la sua: “Sarà una partita difficilissima e vincerà chi sarà in grado di concretizzare di più . Abbiamo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Ci crediamo”. Ragusa non avrà Soli, infortunata ed alternerà Gianolla e Romeo nel ruolo di play. Venezia potrebbe schierare Anderson, rientrata dagli Stati Uniti dopo il lutto che ha colpito la giocatrice, che è stata assente nelle prime quattro gare. Per coach Liberalotto potrebbe essere quell’arma in più da sfruttare nel corso dei 40′.