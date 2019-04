Ragusa accoglie la terza tappa del Giro di Sicilia

Ragusa attende la terza tappa della 24ma edizione del Giro d Sicilia. Le prime due tappe hanno visto Manuel Belletti tagliare per primo il traguardo. Dopo Milazzo l’alfiere della Androni Giocattoli Sidermec è stato oggi primo in volata a Palermo (foto) dopo 236 km nella tappa partita da Capo d’Orlando. Secondo posto per Riccardo Stacchiotti, che resta leader della classifica generale, mentre non va oltre il terzo posto Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), lasciato al vento troppo presto dal compagno Roberto Ferrari. Sono 188 i chilometri della terza tappa che partirà venerdì da Caltanissetta finendo a Ragusa.

E’ una tappa che si snoda nell’interno della Sicilia con finale misto tra salita e discesa. É una tappa mossa altimetricamente e caratterizzata da un ininterrotto susseguirsi di curve per i primi 120 km. Si percorrono strade con carreggiata di larghezza variabile. Gli attraversamenti cittadini possono presentare tratti in pavé. Giunti a Vittoria, dove la strada spiana per alcune decine di km, si attraversano gli abitati di Vittoria e Comiso per affrontare la salita di Serra di Burgio che porta direttamente, dopo una veloce discesa, a Ragusa per il finale articolato nel centro cittadino. L’arrivo previsto è intorno alle 16 di pomeriggio. Sul percorso peserà l’incognita del maltempo che caratterizzerà la giornata. Il gruppo arriverà da Chiaramonte Gulfi, percorrerà viale delle Americhe dirigendosi in via La Pira per poi attraversare via Di Vittorio, piazza Vann’Antò, via Risorgimento. I ciclisti raggiungeranno Ibla dal Largo San Paolo, percorreranno corso Don Minzoni, piazza Repubblica e risaliranno su corso Mazzini, corso Italia dirigendosi lungo il ponte San Vito per lambire piazza Cappuccini, svoltare su via Schininà, via Migliorisi, via Leonardo Da Vinci, giungere a piazza del Popolo e tagliare il traguardo in viale Tenente Lena. Per permettere il regolare svolgimento della corsa, che attraverserà l’intero territorio urbano e terminerà in piazza Libertà, il Comune di Ragusa ha emanato una apposita ordinanza che congelerà gran parte del traffico a partire dal primo pomeriggio di venerdì per un paio di ore. Piazza Libertà e le vie limitrofe, compreso viale del Fante, verranno invece chiuse al traffico già dalla mattinata e le scuole chiuderanno anticipatamente.