Partito Giro di Sicilia. Venerdì tappa a Ragusa

Catania ha tenuto a battesimo il Giro di Sicilia. In una piazza Duomo non troppo gremita, è partita la gara a tappe organizzata dal gruppo Rcs con un finanziamento della Regione. I ciclisti hanno percorso alcune vie del centro etneo, tra cui viale XX settembre e piazza Europa, per poi spostarsi verso Aci Castello. Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) è il vincitore della prima tappa da Catania a Milazzo di 165 km. Sul traguardo ha preceduto in volata Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec) e Luca Pacioni (Neri Sottoli Selle Italia KTM), indossando la Maglia Gialla e Rossa di leader della Classifica Generale.

In gara 18 team, da sette corridori. Questa la lista dei 123 partenti con Mauro Finetto, vincitore domenica dell’ultima tappa del Coppi e Bartali in veste di favorito.

UAE EMIRATES (UAE) 1 Petilli, 2 Durasek (Cro), 3 Ferrari, 4 Mirza (Uae), 5 Molano (Col), 6 Oliveira (Por), 7 Polanc (Slo)

AMORE E VITA-PRODIR (LET) 11 Ficara, 12 Bernardinetti, 13 Celano, 14 Luksevics (Let), 15 Sergis (Let), 16 Tizza, 17 Vivas (Arg)

ANDRONI-SIDERMEC 21 Masnada, 22 Belletti, 23 Cattaneo, 24 Florez (Col), 25 Frapporti, 26 Gavazzi, 27 Montaguti

BARDIANI-CSF 31 Senni, 32 Albanese, 33 Maronese, 34 Orsini, 35 Romani, 36 Tonelli, 37 Wackermann

COLDEPORTES (COL) 41 Canaveral (Col), 42 Cano (Col), 43 Estrada (Col), 44 Moreno (Col), 45 Munoz (Col), 46 Pena (Col), 47 Quiroz (Col)

D’AMICO UM TOOLS 51 Mosca, 52 Burchio, 53 Kustadinchev (Rus), 54 Martinelli, 55 Orocito (Arg), 56 Raffaele, 57 Van Rossem (Ola)

DELKO MARSEILLE (FRA) 61 Navardauskas (Lit), 62 Fernandez (Spa), 63 De Rossi (Fra), 64 Filosi, 65 Finetto, 66 Moreno (Spa), 67 Rochas (Fra) GAZPROM-RUSVELO (RUS) 71 Porsev (Rus), 72 Boev (Rus), 73 Rikunov (Rus), 74 Rovny (Rus), 75 Rybalkin (Rus), 76 Shilov (Rus), 77 Vlasov (Rus)

GIOTTI VICTORIA (ROM) 81 Stacchiotti, 82 Crista (Rom), 83 Kobayashi (Giap), 84 Onesti, 85 Sterbini, 86 Vulcan (Rus), 87 Zurlo

ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) 91 Sbaragli, 92 Avila (Col), 93 Badilatti (Svi), 94 Minali, 95 Perry (Can), 96 Sagiv (Isr), 97 Schreurs (N. Zel.) KOMETA CYCLING TEAM (SPA) 101 Lopez (Spa), 102 Canton (Spa), 103 Garcia (Spa), 104 Oldani, 105 Puppio, 106 Ries (Lus), 107 Sevilla (Spa) NERI-SELLE ITALIA 111 Visconti, 112 Gabburo, 113 Pacioni, 114 D. Quintana (Col), 115 Schonberger (Aut), 116 Velasco, 117 Zardini

NIPPO-FANTINI 122 Bou (Spa), 123 D. Cima, 124 Hatsuyama (Giap), 125 Nakane (Gipa), 126 Osorio, 127 Zaccanti

RALLY UHC CYCLING (USA) 131 McNulty (Usa), 132 Britton (Can), 133 Huffman (Usa), 134 Joyce (Usa), 135 Mannion (Usa), 136 Murphy (Usa), 137 Tuft (Can)

RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM (DAN) 141 Eriksson (Sve), 142 Hagen (Nor), 143 Kron (Dan), 144 Lunke (Nor), 146 Nielsen (Dan), 147 Quaade (Dan)

SANGEMINI TREVIGIANI MG.K VIS 152 Ciuccarelli, 153 Di Sante, 154 Puccioni, 155 Salvietti, 156 Scartezzini, 157 Totò

COLPACK 161 Baccio, 162 Bagioli, 163 Baldaccini, 164 Double (Gb), 165 Duranti, 166 Rocchetti, 167 Toniatti

WANTY GOBERT (BEL) 171 Martin (Fra), 172 De Clerq (Bel), 173 Kreder (Ola), 174 Doubey (Fra), 175 Eiking (Nor), 176 Minnaard (Ola), 177 De Decker (Bel).

Tappa n. 2, giovedì 4, Capo d’Orlando Palermo 236 km. Tappa divisa in tre parti ben distinte: pianeggiante, montagna, pianeggiante. Prima parte lungo la costa senza segnalazioni di rilevo. Seconda parte nell’entroterra in montagna fino a Geraci Siculo (Gpm) e poi a Petralia Soprana. Si ridiscende fino alla costa dove la tappa prosegue pianeggiante su strade ampie fino all’arrivo di Palermo.

Tappa n. 3, venerdì 5, Caltanissetta Ragusa, 188 km. Tappa che si snoda nell’interno della Sicilia con finale misto tra salita e discesa. É una tappa mossa altimetricamente e caratterizzata da un ininterrotto susseguirsi di curve per i primi 120 km. Si percorrono strade con carreggiata di larghezza variabile. Gli attraversamenti cittadini possono presentare tratti in pavé. Giunti a Vittoria, dove la strada spiana per alcune decine di km, si attraversano gli abitati di Vittoria e Comiso per affrontare la salita di Serra di Burgio che porta direttamente, dopo una veloce discesa, a Ragusa per il finale articolato nel centro cittadino.

Tappa n. 4, sabato 6, Giardini Naxos Etna (Nicolosi), 119 km. Tappa divisa in due parti ben distinte: la prima che comporta il periplo dell’Etna con l’ascesa fino ai 1000 m di Maletto (GPM). Segue una lunga parte a scendere sempre attorno al vulcano fino alla base della salita finale che inizia a Nicolosi. Da segnalare che nel finale di corsa sono presenti diversi attraversamenti cittadini con carreggiata ristretta.

Quattro le maglie (Alé) in palio: giallorossa, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Sicilia; arancione, leader della classifica a punti, sponsorizzata da NamedSport; verde pistacchio, leader della montagna, sponsorizzata da Cantine Cellario; bianca, leader della classifica dei giovani, sponsorizzata dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.