Giro di Sicilia, 708 km e un arrivo di tappa a Ragusa

Tutto pronto per il Giro di Sicilia. La corsa torna dopo 42 anni e si corre da mercoledì 3 a sabato 6 aprile. Saranno quattro le tappe per un totale di 708 chilometri, con partenza da Catania il 3 aprile e arrivo spettacolare in cima all’Etna il 6. L’accordo stipulato fra la Regione Sicilia e gli organizzatori di Rcs Sport prevede la disputa del Giro di Sicilia per tre anni di seguito: il progetto è molto ampio e prevede anche tre tappe del Giro d’Italia nel 2020 in terra siciliana e addirittura nel 2021 la partenza della corsa rosa proprio dalla Sicilia. La copertura mediatica sarà assicurata nonostante mancheranno i big impegnati nelle classiche del nord. Sarà così per Vincenzo Nibali e per il ragusano Damiano Caruso, che era atteso dai suoi tanti fan.

Il giro sarà molto impegnativo come dice Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport, che organizza l’evento: “Non c’è una tappa di trasferimento. Un percorso tecnico e pieno di saliscendi. Agonisticamente molto competitivo”. La prima tappa è la Catania-Milazzo di 165 Km. La seconda la Capo d’Orlando-Palermo di 236 Km. Venerdì 6 il giro di Sicilia toccherà gli iblei con la terza tappa Caltanissetta-Ragusa di 186 Km ed arrivo in Piazza Libertà dopo avere attraversato la città per Viale delle Americhe, Via Ettore Fieramosca, Via La Pira, Ragusa Ibla, Corso Don Minzoni (in controsenso) Via Mazzini. La carovana si trasferirà nel pomeriggio dello stesso giorno a Taormina per la partenza della quarta tappa il giorno successivo, la Giardini Naxos-Etna Sud di 122 Km con arrivo proprio sui tornanti del vulcano.

Questo l’elenco delle squadre al via: Uae- Team Emirates, Amore & Vita-Prodir, Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-Csf, Coldeportes-Bicicletas Strongman, D’Amico-Um Tools , Delko Marseille Provence , Gazprom-Rusvelo, Giotti Victoria, Israel Cycling Academy, Kometa Cycling Team, Neri Sottoli-Selle Italia-Ktm, Nippo-Vini Fantini-Faizanè, Rally Uhc Cycling, Riwal-Readynez, Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis, Team Colpack, Wanty-Gobert.