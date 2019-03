Ufficializzate le tappe dl Giro di Sicilia. Dopo 41 anni il Giro ritorna sulle strade siciliane da mercoledì 3 a sabato 6 aprile. Rcs, organizzatore della competizione grazie al sostegno della Regione, ha riproposto molti passaggi che hanno caratterizzato le tre tappe del Giro d’Italia 2018. La corsa partirà da Catania e si dirigerà verso Milazzo, già sede di tappa nel 2008 con arrivo al lungomare Garibaldi dopo 165 km. La seconda tappa parte da Capo d’Orlando e punterà su Palermo dopo avere attraversato i dislivelli delle Madonie. La Caltanissetta-Ragusa è la terza tappa e forse la più impegnativa perché si snoda tutta nell’entroterra siciliano.

La carovana arriverà negli Iblei venerdì 5 dopo essere passata per Enna, Poi Acate, Vittoria, Comiso, Chiaramonte e quindi il capoluogo ibleo con arrivo in piazza Libertà dopo il passaggio di Ibla. L’ultima tappa partirà da Giardini e dopo 122 km arriverà al Rifugio Sapienza con dei passaggi previsti nella Valle dell’Alcantara, Maletto, Bronte, Belpasso e Nicolosi prima di salire fino ai 1900 metri d’altezza del rifugio dove il Giro di concluderà. Delusione tra gli appassionati per il forfait di due dei ciclisti siciliani più amati. Il messinese Vincenzo Nibali e il ragusano Damiano Caruso non ci saranno perché impegnati nella preparazione del Giro d’Italia. Iscritti invece il palermitano Giovanni Visconti e Pierpaolo Ficarra di Canicattini.