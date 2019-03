Equipe Sicilia S. Giacomo si affaccia al ciclismo regionale

Una nuova società ciclistica si affaccia nel panorama siciliano. Forte delle esperienze maturate dal 1995 ad oggi con la Multicar Amarù, l’anno scorso diventata Pirata Sicilia, è stata presentata l’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù (foto). Una struttura ben organizzata, con uno staff tecnico invidiabile, formato da persone che da sempre lavorano nel pianeta ciclismo e che vogliono far sì che possano essere raggiunti ulteriori e prestigiosi traguardi. A fare gli onori di casa il presidente Carmelo Cilia, con il vice Giuseppe Massaro e il direttore sportivo Giampiero Pitino. Senza dimenticare il presidente onorario Riccardo Amarù che ha spiegato come la creazione di questa società sia la prosecuzione ideale di un percorso avviato oltre 23 anni fa. Ospiti d’eccezione della serata il vicepresidente Fci Sicilia, Calogero Rivituso, il presidente provinciale Fci Salvatore D’Aquila, con i componenti della commissione tecnica Fci Claudio e Deborah Molè con Giuseppe Lavore.

Sul palco anche alcuni degli atleti che, reduci dalle esperienze passate del gruppo societario, hanno raggiunto successi di un certo tipo, come Francesco Romano, oggi tra i professionisti, ingaggiato dalla Csf Bardiani, o i giovani Aurelio Massaro in forza alla Palazzago e Giuseppe Pirrè La Terra che corre con la Mastromarco Sensi Nibali. Sul palco anche Biagio Pisana, fondatore dell’Asd San Giacomo che da quest’anno collabora con l’Equipe Sicilia per quanto riguarda il settore giovanile. Dopo la presentazione degli sponsor, senza il supporto dei quali il progetto non avrebbe potuto prendere vita, è stata la volta della presentazione dei componenti delle varie squadre. Per i Giovanissimi, allenati da Biagio Pisana e Carmelo Cilia, i seguenti atleti: Alfredo Valerio, Cristian Pisana, Leonardo Carbonaro, Emanuel Brugaletta, Salvatore Caruso, Simone La Rocca, Sara Caruso, Giorgia Massaro, Angelo Brugaletta, Ludovica Garofalo, Giovanni Fava, Giuseppe Garofalo, Danilo Trovato, Savario Ivan Minardi e Samuele Basile. Per la categoria Esordienti, allenata da Ignazio Caschetto, Leandro Falco, Emanuele Cataudella, Elia Basile, Cristian Di Prima, Maria Chiara Lucifora, Raffaele Tela. Per la categoria Allievi, allenata dal diesse Pitino, Andrea Amarù, Sebastiano Belfiore, Enrico Cabibbo, Gabriele Fava, Gabriele Migliorisi, Carmelo Pisana, Giacomo Pisana, Alessio Scirpa, Vittorio Talento.