Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: un morto

Fatale incidente sul lavoro in una fabbrica di fuochi d’artificio a Belpasso. Nell’esplosione, la cui dinamica è ancora tutta da ricostruire, è rimasto ucciso Antonino Vaccalluzzo, 62 anni, uno dei titolari. La ditta dove si è verificata la tragedia, intorno alle 7.30 di martedì mattina, è la Vaccalluzzo Events, una delle più importanti del settore, con allestimenti in Sicilia ma anche oltre lo Stretto. Secondo quanto accertato, l’esplosione è avvenuta all’esterno della struttura, mentre l’uomo stava lavorando con della polvere pirica. La deflagrazione non avrebbe causato danni alla fabbrica né fatto scaturire un incendio. Sono intervenuti anche i carabinieri, gli artificieri dell’Arma e i vigili del fuoco. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta.