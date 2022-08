Reddito di cittadinanza in forse, ma la Sicilia “scoppia” di richieste

I numeri dei percettori del Reddito di cittadinanza in Sicilia si ingrossano. I dati ufficiali dicono che in Sicilia si è passati da 13.587 (fra revoche e decadenze) del 2019 e da 43.770 del 2020 a 67.179 del 2021 e ben 39.054 dei primi 7 mesi di quest’anno. In totale 163.590 in 4 anni. Nonostante i controlli, le denunce, ed anche gli arresti, per gli abusi di chi pur non avendo titolo, ha goduto del beneficio, aumentano i richiedenti e i percettori di Rdc sebbene le forze dell’ordine scoprano continuamente truffe. Lo scorso mese di luglio, mentre all’Inps continuano a pervenire nuove richieste e rinnovi, i beneficiari sono stati 496.674, componenti di 210.131 famiglie. Ma la cartina di tornasole si avrà il prossimo mese, quando tutti coloro ai quali scadrà il periodo di 18 mesi chiederanno il rinnovo. L’Inps continua a registrare sempre nuove richieste per cui è facile prevedere che l’anno si chiuderà con un ulteriore incremento rispetto agli anni precedenti. Le richieste per i primi sette mesi dell’anno, registra l’Inps, sono 180.028. Praticamente in sette mesi ne sono pervenute tante quante ricevute dall’istituto di previdenza sociale nell’intero 2021, quando erano state 183.547. All’ufficio Inps di Ragusa sono state presentate 18.772 richieste, numero inferiore solo ad Enna (11.043). L’assegno medio è di 620 euro, ma si sa bene che nel caso di single con contratto d’affitto la cifra può arrivare fino a 1.300 euro. Lo stratagemma più frequente da arte dei giovani è quello di “inventarsi” un distacco dalla residenza dei genitori trasferendosi in una seconda casa facendo così lievitare l’assegno.