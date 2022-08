Nasce la più grande banca di credito cooperativo del Mezzogiorno. La Bce ha dato il via libera all’integrazione fra la Bcc “Toniolo” di San Cataldo e la Bcc “San Michele” di Caltanissetta e Pietraperzia. L’operazione, che scatterà formalmente il prossimo mese di ottobre con la ratifica da parte delle rispettive assemblee dei soci, darà vita ad una banca con 38 sportelli con competenza su 143 Comuni di otto province, 2.800 soci e 72.000 clienti. La nuova realtà, che si chiamerà Bcc “G. Toniolo e San Michele di San Cataldo”, dall’accorpamento delle 2 storiche banche conterà su 196 dipendenti, ma sono in corso le trattative con i sindacati per realizzare una riorganizzazione che, tra esodi volontari e assunzioni di giovani, consenta di ridurre i costi e rendere più efficiente tutta l’organizzazione aziendale. La nuova Bcc, che sarà operativa nelle province di Caltanissetta, Trapani, Palermo, Agrigento, Enna, Catania, Ragusa e Siracusa, conterà su oltre 2,4 miliardi di euro di attivi; la raccolta diretta sarà di circa 1,4 miliardi, il patrimonio prossimo ai 251 milioni e un Cet1, indicatore di solidità patrimoniale, intorno al 46,5%. «Questa nuova operazione di aggregazione in Sicilia permette di evolvere il modello di servizio delle banche del Gruppo Bcc Iccrea sul territorio siciliano – commenta il presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Maino – rafforzando e consolidando al contempo le proprie risorse a beneficio dei soci e clienti delle comunità di riferimento. A questo fine saranno fondamentali i percorsi di collaborazione tra la nuova Bcc e le strutture di Iccrea, affinché anche nelle diverse aree coperte da questa nuova realtà si possano offrire prodotti e servizi di un grande gruppo bancario nazionale”.