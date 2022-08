Incombe il caro scuola. Codacons: “Prezzi in rialzo fino al 7%”

Incombe il caro scuola per l’acquisto di libri e corredo scolastico da parte delle famiglie. In base ad un primo monitoraggio realizzato dal Codacons si scopre che per diari, astucci, zaini e materiale scolastico vario i prezzi sono in rialzo in media del 7% rispetto allo scorso anno, seguendo il trend dell’inflazione che registra un marcato aumento nel nostro paese. Quest’anno il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 200 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomme e pennarelli) la spesa tocca il picco di 60 euro. Altra voce che incide sull’esborso per il corredo è quella relativa al diario, che quest’anno sfiora i 30 euro per le marche più note.