Genero e suocero ladri di portafogli all’aeroporto di Catania

2 uomini di 30 e 64 anni, entrambi catanesi e rispettivamente genero e suocero, sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato per furto aggravato. I 2 avevano difatti preso di mira un 70enne al quale avevano sfilato il portafogli dai pantaloni. Entrambi sono stati immediatamente bloccati dai carabinieri mentre cercavano di allontanarsi. Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso del portafoglio contenente 425 euro, oltre a vari documenti dell’anziano derubato, cui è stata restituita la refurtiva.