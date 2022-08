Trombe marine sfiorano le isole Eolie. Maltempo nel Ragusano

Ben 2 trombe marine nel giro di 24 ore alle Eolie. La prima lunedì mattina avvistata a Pecorini mare, la ridente località super affollata di turisti in questi giorni d’agosto. La seconda avvistata martedì mattina a Stromboli. A Lipari invece lunedì pomeriggio pioggia torrenziale con allagamenti in diverse zone dell’isola. I disagi maggiori li hanno avuto gli abitanti delle Tenente Mariano Amendola e via Roma, rimasti anche bloccati nelle case e nei negozi per flusso d’acqua impetuoso che da valle scendeva a 2 passi dalla piazzetta di Marina Corta. Per fortuna da Stromboli, dopo la recente bomba d’acqua con il fiume di fango che ha danneggiato case e negozi e viuzze, non vengono segnalati nuovi disagi. Il maltempo potrebbe interessare nelle prossime ore anche il Ragusano con un peggioramento repentino delle condizioni meteo che porterà ad un netto abbassamento delle temperature. Sono dunque possibili temporali sparsi, anche improvvisi e di una certa intensità, in alcuni casi accompagnati da un forte vento. Si raccomanda prudenza.