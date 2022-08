Una ragazza morta e 2 feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte a Catania, in viale Africa, nei pressi delle Ciminiere. La vittima era in un’auto il cui conducente è stato condotto d’urgenza all’ospedale Garibaldi. Ferito anche il conducente dell’altra macchina coinvolta nel pauroso impatto. Sono intervenute le ambulanze e le pattuglie della polizia locale.