Brucia Sicilia brucia. All’isola il primato degli incendi: 6.500 da inizio estate tra dolosi e non

Una Sicilia che va sempre più a fuoco e che rischia addirittura la desertificazione. I vigili del fuoco hanno registrato 6.500 interventi da inizio estate a ora, con roghi diffusi, come quello di Pantelleria, che fanno della Sicilia la prima regione italiana per incendi. In molti casi sono piromani di professione o improvvisati ad innescare le fiamme con un preciso disegno, spesso speculativo, in molti altri casi è l’assoluta incuria in cui viene tenuto il territorio con vaste aree incolte e ricche di sterpaglie naturali che sono il facile innesco, anche casuale, con danni ingenti e spesso irreparabili. Da un lato l’immondizia che regna sovrana da Trapani a Ragusa, dall’altra le fiamme che devastano e fanno letteralmente, e non solo, terra bruciata. E’ una Sicilia dove dal punto di vista ambientale c’è poco da salvare e dove la politica dovrebbe investire in manutenzioni, opere di tutela, ed una grande campagna di pulizia per salvare il salvabile. Difficile dire se accadrà ma il dato certo è che i siciliani attendono ormai da troppo tempo mentre tutto brucia e si deturpa.