I “Fantastici 4” delle Regionali in Sicilia. Candidati “Supereroi”?

Sciolti gli ultimi nodi per le elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Vito Schifani, Caterina Chinnici, Gaetano Armao e Cateno De Luca sono i 4 candidati alla presidenza della Regione. Uno di loro sarà il successore di Nello Musumeci, che tra tante polemiche e contrasti interne ai partiti del centro destra, alla fine non è stato ricandidato. Gli ultimi 2 nomi sono arrivati in extremis dopo consultazioni e trattative soprattutto nei partiti del centro destra che hanno trovato la sintesi sul nome suggerito da Silvio Berlusconi e accettato da Giorgia Meloni e “trangugiato” da Gianfranco Miccichè, che aveva puntato, invece, su Stefania Prestigiacomo. L’ex presidente del Senato, palermitano, 72 anni, lunga carriera nelle fila di Forza Italia, 72 anni, già presidente del Senato dal 2008 al 2013 è il candidato di Fratelli d’Italia, Mpa, Udc, Prima l’Italia (Lega) e Forza Italia. Un fronte compatto che dovrà affrontare una dura campagna elettorale perché Schifani è imputato a Caltanissetta nell’ambito del processo Montante per una presunta violazione del segreto istruttorio. L’altro nome per la presidenza della Regione è quello di Gaetano Armao, attuale vicepresidente della Regione siciliana e assessore all’Economia. E’ il candidato presidente del Terzo Polo, costituito da Azione di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo Renzi. Nel governo Musumeci, l’assessore Armao ha rappresentato Forza Italia. Caterina Chinnici è il nome venuto fuori dalle primarie del centro sinistra, Pd, M5S, e Centopassi. Chinnici, palermitana, 67 anni ex magistrato, attuale parlamentare europeo, deve innanzitutto riuscire a compattare il fronte progressista ed in particolare i grillini, che non hanno gradito l’inserimento del suo nome nel simbolo per le regionali. Cateno De Luca, messinese, ex sindaco di Messina, è stato il primo a presentare la sua candidatura e si pone come alternativa al sistema dei partiti. E’ già da un mese in campagna elettorale ed ha già presentato i 16 candidati della sua lista, “De Luca sindaco di Sicilia”.