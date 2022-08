Pericolo usura a causa del blocco cessione crediti Superbonus

Rischio usura con il blocco della cessione dei crediti maturati con il “Superbonus 110%”. Dopo l’’allarme lanciato dall’associazione nazionale costruttori edili (Ance) è Sicindustria a prendere posizione chiedendo allo Stato di intervenire per scongiurare che i committenti del superbonus edilizio e le stesse imprese cadano nelle maglie degli usurai. Sicindustria fotografa la realtà del momento con i tanti limiti imposti ai committenti che devono restituire quanto percepito con gli stati d’avanzamento alle imprese, che in caso di mancato pagamento devono anticipare le somme. I ritardi in quello che dovrebbe essere un circolo virtuoso obbligano le imprese a richiedere anticipazioni alle banche per far fronte ai propri impegni ma c’è anche il rischio di finire vittime di costi di cessione equiparabili a tassi usurai. Luigi Rizzolo, vicepresidente di Sicindustria con delega all’Energia, ha posto l‘accento sul recente provvedimento statale che, aumentando fino a quattro volte la possibilità di cedere i crediti fiscali per favorire le possibilità di scambi fra intermediari, di fatto ha anche aperto le porte a qualunque tipologia di operatore finanziario non bancario, visto che la prima cessione è aperta a tutti, «in un ramo di attività – osserva Rizzolo – quello della cessione dei crediti fiscali, che, non essendo contemplato fra i prodotti finanziari, non è sottoposto alla normativa di vigilanza antiusura da parte di Bankitalia, Ivass e Consob». «Chi sono, dunque – si chiede Rizzolo – tutti questi soggetti lanciatisi nell’acquisto di crediti fiscali? A che prezzo li comprano e a che prezzo li rivendono? Chi controlla?». Il ragionamento del rappresentante degli industriali siciliani si articola lungo due percorsi: il primo riguarda le banche e contempla quella che potrebbe essere una soluzione di buon senso. «I crediti fiscali valevano cinque anni fino al 2026 – spiega Rizzolo – . Essendo trascorso già un anno dall’avvio della misura, adesso ne valgono quattro. Nel senso che ogni cento euro la banca ne può compensare 25 ogni anno per i prossimi quattro anni. Questo criterio contiene già in sé un rischio: se quest’anno, ad esempio, la banca ne utilizza solo 20, i rimanenti 5 li perde. Inoltre, spiega Rizzolo, prevedere per legge fino a quattro cessioni dei crediti fa sì che ci siano ben quattro soggetti nei vari passaggi che devono guadagnarci. Oggiva a finire che le imprese, strette dalla mancanza di liquidità, pur di monetizzare il credito accettano proposte indecenti. Registriamo sempre più spesso casi di cessioni di crediti fiscali remunerate a 85 euro contro un valore di 110. Significa che l’impresa subisce una perdita di 25 punti. Equiparando questa perdita in termini finanziari, è come se l’impresa pagasse un interesse di circa il 6% all’anno per quattro anni».

SUPERBONUS: RISCHIO RESTITUZIONE SOMME

L’Ance Sicilia chiede allo Stato di favorire lo sblocco immediato dell’acquisto dei crediti fiscali del “Superbonus 110%” da parte delle banche e degli intermediari finanziari e alla Regione di sostenere il sistema creditizio siciliano in difficoltà nell’affrontare questa vicenda. La ricetta, per l’associazione costruttori edili, è semplificare le procedure e sostenere il sistema creditizio. Alle banche l’Ance rivolge un appello per sostenere le imprese sane che operano in condizioni di grande difficoltà. Se i cantieri oggi fermi non dovessero ripartire l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere ai proprietari degli immobili, con i cantieri fermi da mesi, di restituire le somme percepite più sanzioni perché i lavori non sono stati completati nei termini. E occorre salvare dal fallimento le imprese edili coinvolte che attendono da mesi di recuperare gli investimenti anticipati. “l ricorso al “Superbonus 110%” continua a crescere a dismisura – rileva l’Ance – a luglio ha toccato numeri record”. Secondo l’ultimo report dell’Enea, in Italia lo scorso mese gli investimenti ammessi a detrazione sono saliti a 39,7 miliardi per 223.951 cantieri, cioè 4,5 miliardi in più e +25mila cantieri in un mese rispetto ai 35,2 miliardi di giugno per 199.124 interventi. Anche in Sicilia l’incremento segue questa proporzione a luglio, con 15.427 ristrutturazioni per 2,7 miliardi di spese asseverate (erano 13.855 i cantieri a giugno per 2,4 miliardi di euro). «Uno studio dell’Ance nazionale dimostra che allo Stato il “Superbonus 110%” in realtà costa solo il 53% di quanto spende, perchè il 47% rientra nelle casse pubbliche sotto forma di tasse, Iva e contributi vari. A conti fatti, su 38,7 miliardi di crediti ammessi a detrazione a giugno, 18,2 miliardi rientrano allo Stato e 13,9 miliardi sono finanziati dall’Ue, quindi il costo effettivo per il bilancio pubblico nazionale è di appena 6,6 miliardi». Banche e intermediari, secondo quanto le imprese riferiscono all’Ance Sicilia, o continuano a non acquistare crediti perché ancora non sanno bene come e a chi cederli, oppure per coprirsi da eventuali rischi li svalutano eccessivamente: su ogni 110 euro ne pagano 97 e anche meno, contro i 100-103 di poco tempo fa. Costringendo molte imprese che non hanno sufficiente liquidità in cassa a rivolgersi a società finanziarie che, pur valutando di più il credito, chiedono interessi altissimi al limite dell’usura”.