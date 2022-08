Altri 6 agenti penitenziari aggrediti nel Siracusano: 13 casi del genere in un mese

E’ ancora allarme aggressioni nei 2 carceri del Siracusano per mano dei detenuti: un fenomeno preoccupante che ha raggiunto il suo apice in questa estate 2022. In appena un mese sono difatti 13 gli agenti che hanno subito aggressioni. L’ultimo episodio si è verificato la scorsa settimana nel carcere di Augusta, dove sono stati aggrediti 6 agenti, di cui uno finito in ospedale per la rottura dello scafoide. A denunciare questo ennesimo episodio è il dirigente nazionale del sindacato di categoria Sippe Sebastiano Bongiovanni, il quale evidenzia come “Non ci sono più da tempo le condizioni per poter lavorare e la situazione è diventata davvero insostenibile”. Il penultimo episodio in ordine di tempo si era registrato nel carcere di Noto, dove 4 agenti di polizia penitenziaria, tra cui un ispettore, erano stati aggrediti dai detenuti e ricoverati all’ospedale di Avola a causa delle ferite riportate. Un paio di settimane prima si erano verificate altre 3 aggressioni nel carcere di Augusta, lo stesso di quest’ultimo episodio.