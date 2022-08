Ondate di calore fatali? Casi in aumento a Palermo e Catania

Le elevate temperature e le ondate di calore di questa estate sono state associate ad un incremento della mortalità, soprattutto nelle regioni del centro sud maggiormente interessate per intensità e durata del fenomeno. E’ quanto emerge dal Report mortalità e accessi in pronto soccorso estate 2022, curato dal ministero della Salute. A maggio la mortalità è risultata superiore del 10% con un eccesso registrato a Brescia, Roma, Pescara, Bari e Potenza, a giugno del 9% con incrementi, per quanto riguarda la Sicilia, anche a Palermo (+19%) e Catania (+32%), fino ad arrivare a un +21% a luglio con incrementi sempre a Palermo (+34%) e Catania (+35%). Nel report si spiega che secondo l’Organizzazione Mondiale della Meteorologi le ondate di calore che si stanno osservando nell’estate 2022 rappresenteranno in futuro la nuova normalità. Quelle che stanno interessando il nostro Paese sono destinate a diventare più frequenti, più lunghe ed intense come evidenziato dalle recenti stime dell’Intergovernmental Panel of Climate Change nell’ultimo rapporto, con un impatto sempre più rilevante sulla salute della popolazione esposta.