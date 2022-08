La “Material Girl” Madonna festeggia il suo compleanno a Noto

Sulla notizia aleggia ancora qualche dubbio, forse per depistare i curiosi, ma è quasi certo che la “Material Girl” Madonna sarà a Noto nei prossimi giorni per i festeggiamenti in grande stile del suo compleanno il 16 agosto. Louise Veronica Ciccone, iconica pop star americana di origini italiane, divenne famosissima a livello mondiale negli anni 80 soprattutto grazie al suo singolo “Material Girl”, uno dei brani all’interno del disco “Like a Virgin”, che si posizionò immediatamente in cima alle classifiche americane e che divenne poi il suo soprannome. La diva americana avrebbe scelto quale magnifica location per la sua festa il Palazzo Castelluccio, che dovrebbe ospitare star e celebrità internazionali. La cena dovrebbe tenersi all’aperto, sotto le stelle, in un noto ristorante della zona ovviamente top secret. La caccia al vip per il selfie è dunque ufficialmente aperta.