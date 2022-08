Vescovo Staglianò ciao ciao… Anzi no: resta alla Diocesi di Noto

Papa Francesco ha nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia monsignor Antonio Staglianò, che resta comunque Vescovo della Diocesi di Noto perchè tra le 2 cariche non sussiste incompatibilità. Staglianò avrà il compito di avvicinare la teologia ai giovani, sicuramente anche grazie alla pop-theology. “Il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, potrò consacrare in questa cattedrale il mio vicario generale Don Angelo Giurdanella – ha annunciato Staglianò – da poco alla guida della Diocesi di Mazara Del Vallo”. Mons. Staglianò è Vescovo della Diocesi di Noto da ormai 13 anni, e dunque resterà tale per qualche mese ancora, in contemporanea con il suo nuovo incarico a Roma. Nell’ambito di una sua futura sostituzione, resta tra i nomi più certi quello che era circolato in queste ultime ore, ovvero il Vescovo ausiliare di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela Mons. Cesare Di Pietro, 58 anni.