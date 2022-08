Fuga di gas ed esplosione a Catania: feriti 4 vigili del fuoco

E’ di 4 vigili del fuoco feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta martedì mattina in un appartamento in via Carmelo Abate a Catania, mentre era in corso un intervento di verifica per fuga di gas da parte della squadra del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania. I 4 vigili sono rimasti coinvolti nella deflagrazione della miscela aria-gas (gpl) e hanno riportato ustioni di primo e secondo grado a volto e mani, uno anche un trauma al ginocchio. 2 si trovano presso l’ospedale Garibaldi Centro di Catania e gli altri 2 all’ospedale Cannizzaro di Catania.