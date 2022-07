In Sicilia un milione di persone da inserire nel mondo del lavoro

La Sicilia fa “Gol” aderendo al programma di Garanzia occupabilità lavoratori. “Gol” è il programma lanciato grazie ai fondi messi a disposizione del Pnrr che ha stanziato 4,4 miliardi per l’Italia con l’obiettivo di trovare entro il 2025 un lavoro stabile a 3 milioni di soggetti (tra disoccupati, percettori di Rdc o Naspi e DisColl, cassintegrati, Neet, disabili, giovani e donne over 55) tramite percorsi pianificati da ogni Regione e gestiti in collaborazione fra i servizi pubblici e le Agenzie private di lavoro. In Sicilia risultano oltre un milione di soggetti da inserire nel mercato del lavoro, secondo i dati Istat e Inps aggiornati allo scorso mese di giugno: 302mila disoccupati, 460mila Neet, 80.790 percettori di Naspi su 364.610 domande presentate, più i cassintegrati con, fra gennaio e maggio, 1,8 milioni di ore di Cig, 1 milione di ore di Cigs e 2 milioni di ore di Cig in deroga. E c’è il dato Anpal relativo al bacino del Rdc: su 376.226 percettori indirizzati ai servizi per il lavoro, di cui 195.226 tenuti al Patto per il lavoro, 160.484 lo hanno sottoscritto, e tra loro 32.280 hanno avuto un impiego. Il Piano di attuazione di “Gol” della Regione prevede di spendere quest’anno 98,8 milioni del “Pnrr” per accompagnare al lavoro 66.079 soggetti attraverso formazione e riqualificazione. Finora 17 Regioni hanno definito i Piani di attuazione di “Gol” (Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto), ma solo Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto hanno pubblicato i relativi bandi, Abruzzo, Liguria, Puglia e Sicilia si apprestano a farlo. Dunque, occorre accelerare, anche perché il ritardo di una sola Regione comporterebbe il mancato pagamento delle successive tranche del “Pnrr” da parte dell’Unione europea.