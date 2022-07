La nave arcaica di Gela in esposizione a 34 anni dalla scoperta

A 34 anni dalla sua scoperta viene esposta la nave greca arcaica di Gela, databile tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Da venerdì, e fino al 10 ottobre, sarà visitabile e l’evento “Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito” organizzato dalla Regione Siciliana, è sarà tra quelli più attesi dell’estate siciliana. E’ un percorso espositivo, allestito dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Caltanissetta. La nave fu scoperta nel 1988 nei fondali di Bulala e viene esposta ora in un padiglione appositamente realizzato dalla Regione nell’area di Bosco Littorio laddove sorgeva l’emporio arcaico della colonia greca di Gela. Lì era diretta, prima di affondare, le triremi mercantile per scaricare merce proveniente dalla madrepatria greca. L’esposizione, come reperto principale della mostra sul mito di Ulisse, è un’anteprima della ricomposizione definitiva del relitto che sarà trasferito nel costruendo limitrofo nuovo museo all’interno sempre dell’area demaniale di Bosco Littorio. La storia della nave è stata tormentata. Dopo la scoperta, favorita dai fondali sabbiosi del mare di Bulala, ci vollero 5 campagne di scavo per portare alla luce i vari pezzi. Poi, dopo il 2008, il trasferimento dei legni recuperati a Portsmouth, nel laboratorio del Mary Rose Institute, centro specializzato nel restauro dei legni bagnati. Ma al ritorno in Italia dei legni restaurati mancava il museo che li ospitasse. E così il prezioso relitto è rimasto chiuso in casse di legno per anni prima a Caltanissetta poi dal 2016 a Gela. Dal 22 luglio l’occasione unica di vedere una nave antica che è unica per la metodologia di assemblaggio del fasciame con la tecnica della “cucitura”, consistente nella realizzazione di varie forature ai margini delle tavole lignee all’interno delle quali si inserivano delle “cime”, grosse corde di fibre vegetali che legavano le varie componenti tra loro. Le cime venivano infine bloccate nei fori terminali con piccoli spinotti lignei che ne impedivano la fuoriuscita e sigillavano gli incavi evitando l’ingresso di acqua. Una tecnica attestata nei poemi omerici. Insieme alla nave in esposizione una piccola parte del suo prezioso carico ma anche i lingotti di oricalco, l’oro della mitica Atlantide, trovati sempre nei Bulala accanto ad un’altra nave greca ancora da recuperare.