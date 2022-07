Fuggi fuggi in Sicilia dalla Lega che cola a picco. Mancano idee, voti e forti esponenti

Raffica di dimissioni nella Lega della provincia di Palermo, tra cui quelle di Igor Gelarda, ex consigliere comunale di Palermo, e assessore mancato. L’ormai ex leghista abbandona la nave della Lega, per passare nel “galeone” di “Sicilia Vera” che naviga con l’ammiraglio Cateno De Luca. Un vero e proprio fuggi, fuggi dal partito di Matteo Salvini, anche dopo i deludenti risultati delle amministrative e all’avanzata del vulcanico ex sindaco di Messina, dimessosi per giocarsi la poltrona a Palazzo d’Orleans. “Non faccio più parte della Lega, mi sono dimesso da ogni incarico che ancora detenevo dentro il partito. Dopo 4 anni di battaglie su strada sono molte le ragioni che mi hanno spinto a questa scelta sofferta”: queste le dichiarazioni a caldo di Igor Gelarda, che ha aderito a Sicilia Vera, il movimento di Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Sicilia. “Quel progetto della Lega siciliana che mirava al federalismo e all’autonomia della Sicilia non esiste più – sottolinea Gelarda – non c’è più nessuna attenzione verso le famiglie e i bisogni della gente. E soprattutto il progetto di Matteo Salvini sarebbe dovuto essere in totale rottura con il vecchio modo di fare politica in Sicilia, mentre siamo diventati peggio degli altri. Lascio non perché cerco poltrone, mi è stato più volte garantito che sarei stato candidato alle prossime elezioni nazionali. Ma non mi interessa un collegio sicuro, non mi interessano le poltrone, se poi – conclude Gelarda – non riesco a essere utile alla mia comunità”. D’altronde Sicilia non ha mai fatto rima con Lega: il partito di Salvini non ha mai sfondato nell’Isola, e poco importa se ha perso il suffisso “Nord” e lancia liste come “Prima l’Italia”. Mancano idee, voti e uomini: la Lega in Sicilia di fatto non esiste, e, alla luce del passato che evidentemente in molti ben ricordano, non esisterà mai.