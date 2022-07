La sanità regionale è peggiorata per il 52% dei siciliani. A Modica la Tac è di nuovo guasta

Per il 52% dei siciliani la sanità è peggiorata di parecchio negli ultimi 5 anni in Sicilia. Le lunghe file ai pronto soccorso in primis, la carenza di personale medico e infermieristico, i casi di malasanità presunti o accertati, i macchinari che si guastano spesso o che mancano del tutto. Sono solo alcune delle motivazioni che hanno fatto innalzare il livello di diffidenza e insoddisfazione da parte degli utenti siciliani, che bocciano la sanità regionale senza se e senza ma. E intanto all’ospedale Maggiore di Modica la Tac è di nuovo guasta. Era stata riparata l’ultima volta appena 2 mesi fa. Con i fondi messi a disposizione dal Pnrr, l’assessorato regionale alla salute doveva procedere a breve all’acquisto di 2 nuove Tac per l’ospedale modicano. L’ha fatto? Non è dato sapere. In magazzino intanto “languono” delle Tac mai utilizzate, ma comunque oramai pure queste “vecchie”, superate da anni da quelle di ultima generazione che dovrebbero arrivare a breve. Impensabile al momento utilizzare quelle giacenti in magazzino, primo perché il livello di affidabilità non è il massimo, vista l’obsolescenza, e poi perché, in caso di guasto, non si troverebbero in commercio i pezzi di ricambio per la riparazione.