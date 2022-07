Disservizi aerei in Sicilia? Rimborsi fino a 5.000 euro a testa

Gli utenti siciliani che si sono visti rovinare le vacanze o rinviare viaggi di lavoro o per altri impegni a causa dei disservizi aerei causati dallo sciopero di domenica 17 luglio e non solo possono richiedere alle compagnie aeree fino a 5.000 euro di rimborso a testa, dopo aver prodotto la documentazione che attesta i disagi e i danni patiti. Ne danno notizia Italia Rimborso e Codacons, i quali annunciano che sono stati messi a disposizione dei viaggiatori 6 milioni e mezzo per chi ha transitato dagli aeroporti siciliani di Palermo, Trapani, Catania, Comiso, Pantelleria e Lampedusa. I reclami giornalieri non si contano più. I 6 milioni e mezzo a disposizione per i disservizi aerei in Sicilia fanno parte del pacchetto nazionale di 25 milioni di euro. Il passeggero può dunque chiedere il rimborso delle spese sostenute per giungere a destinazione tra cui costo di trasporto, pasti ed eventuali soggiorni in strutture ricettive. Il caos dei cieli con le compagnie, soprattutto low cost, che hanno dovuto affrontare l’impatto della pandemia e per la prima volta scioperi del personale, sono triplicati rispetto al mese di maggio a causa dell’aumento consistente dei voli operati da parte delle compagnie aeree. Un incremento certificato anche per gli scali siciliani, con disservizi che hanno coinvolto i circa ventiduemila passeggeri transitati a giugno. E non andrà meglio nei mesi a venire vista la turbolenza che tute le compagnie registrano. Un freno enorme per i movimenti turistici in Sicilia che per oltre il 50 per cento vede arrivi e partenze per via aerea in una stagione ben cominciata ma che vede ritardi, caos valigie e ritardi diffusi in tutti gli aeroporti. Non è un caso che la Sicilia con i suoi disservizi si collochi appena dietro alla Lombardia, regina incontrastata dei disservizi, anche per via del numero elevato delle tratte operate dalle compagnie aeree. Nella maggior parte dei casi, infatti, la responsabilità ricade proprio sulle compagnie aeree e i passeggeri si possono rifare al Regolamento Europeo 261/2004, ottenendo una compensazione che va da 250 a 600 euro. Una sorta di risarcimento richiedibile se il volo in ritardo supera le tre ore, o, se il volo viene cancellato con un preavviso inferiore a 14 giorni.