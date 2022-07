Pietro Agen ha ufficializzato dimissioni da presidente CamCom

Pietro Agen ha ufficializzato le sue dimissioni da presidente della Camera di commercio del sud est Sicilia. Affiancato dal vice presidente vicario Salvatore Politino ha chiarito i motivi della sua decisione: “Mancano poco meno di 2 mesi alla scadenza naturale del mandato – ha sottolineato Agen – e abbiamo già vinto le battaglie che ci eravamo prefissati di affrontare, a partire da quella che ci ha portati a ricostituire il governo della Sac. A questo punto non ci interessa vivere le restanti settimane solo per continuare a difenderci da cause e barzellette varie. Ciò permetterebbe a chi ha perso di credere, invece, di aver vinto. Dopo le mie dimissioni arriveranno quelle di altri membri del Consiglio e la palla passerà nelle mani della Regione siciliana e del governo nazionale. Saranno loro a decidere il da farsi, mentre noi tra qualche ora inizieremo già a lavorare per accelerare il rinnovo camerale e avere una nuova governance, con l’intento di riprendere ciò che qualcuno ha cercato di toglierci, fallendo”. Agen continuerà a ricoprire il ruolo di presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia – Terre dell’Etna e del Barocco Catania Metropolitana, ha poi illustrato i suoi progetti per il futuro in seno alla Camera di Commercio: “Certamente – ha chiarito – io non farò più il presidente né sarò membro di giunta. Non so ancora se mi ricandiderò per il Consiglio. Ho fatto il presidente a titolo gratuito, ma mi auguro che il mio successore riceva un regolare compenso”.