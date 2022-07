Giudizio immediato per Razza nel processo sui dati covid falsi

Giudizio immediato per l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e altri 2 indagati nel processo scaturito dall’inchiesta sui dati covid falsi. Il processo inizierà il prossimo 10 novembre. La Regione siciliana ha annunciato che si costituirà parte civile. La procura ritiene che sulle piattaforme informatiche regionali e ministeriali, nei mesi scorsi, siano stati caricati dati falsi sul monitoraggio dell’epidemia covid in Sicilia. Falso in concorso è il reato che viene contestato a tutti gli imputati. L’inchiesta partì da Trapani e fu poi trasferta a Palermo per competenza territoriale.