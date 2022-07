Nessuno spiraglio per uscire dall’emergenza rifiuti in Sicilia

Non ci sono grandi spiragli per uscire dall’emergenza rifiuti in Sicilia. L’emergenza durerà con buone probabilità fino alla fine dell’anno e la Regione pensa di uscirne portando l’immondizia siciliana all’estero o comunque oltre lo Stretto. Il “dettaglio” è che per trasportare le previste 30.000 tonnellate di rifiuti costerà circa 300 milioni di euro. Una somma enorme che la Sicilia non ha. Sono appena 45 i milioni che sono stanziati da Roma per limitare l’impatto immondizia ma si tratta di una somma del tutto insufficiente. Lo scenario non è per nulla confortante soprattutto per i cittadini, che oltre a dovere convivere con i rifiuti saranno chiamati a contribuire per ripianare la spesa con la bolletta Tari. Sarà l’ultimo regalo del governo regionale prima dello scioglimento, visto che a novembre si vota. Il piano immondizia è stato discusso dal presidente della Regione Nello Musumeci, dal dirigente del Dipartimento Rifiuti Calogero Foti, e dai referenti delle Ssr che in ogni provincia raggruppano i vari comuni. Un nuovo incontro è previsto il 12 luglio a Roma. Il piano è desolante ed è la diretta conseguenza di ritardi, incertezze e mancata programmazione. A cominciare da quella dei 2 termovalorizzatori, la cui gara deve ancora partire e, se tutto andrà bene, saranno operativi solo tra tre anni. Il primo a Gela per la Sicilia occidentale, il secondo a Pantano d’Arci per la Sicilia orientale. Politici e dirigenti si sono fatti trovare del tutto impreparati e anche la pubblicazione dei bandi per affidare ai privati la rimozione ed il trasporto fuori dall’isola dei rifiuti è diventata un problema perché i bandi sono stati superati dall’aumento dei costi per il trasporto e per l’inflazione galoppante che ha indotto i privati a guardarsi bene dal partecipare, come già avvenuto a Ragusa. Tutto da rifare dunque con la certezza che la crisi rifiuti è destinata ad acuirsi e a toccare il suo apice a novembre, come dicono tutti i tecnici.