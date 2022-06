La Rai ha censurato Ficarra e Picone e i fischi a Musumeci

Con la cosiddetta tv pubblica (che noi cittadini finanziamo con il canone) non c’è davvero mai limite al peggio: in occasione della serata di gala su un evento culturale a Taormina e andata in onda in seconda serata sabato scorso su Rai 1 è stato tagliato il siparietto di Ficarra e Picone sul governatore Nello Musumeci e sui fischi che si è beccato quest’ultimo da parte del pubblico. La versione integrale di quanto accaduto si può vedere su Raiplay, il servizio streaming della Rai, ma sulla rete ammiraglia tutto è stato cancellato con un “sapiente” taglio. Tutto era cominciato quando Musumeci aveva parlato di “una Sicilia che torna a vivere”, annunciando il tutto esaurito estivo, e con la replica di Picone (“tant’è che ormai li mandiamo in Calabria”) che ironizzava anche sul ponte sullo Stretto di Messina. Il presidente ha provato a stare al gioco ma poi i 2 comici lo hanno stuzzicato ancora sul problema delle infrastrutture, sottolineando di averci messo 3 ore per arrivare da Palermo e Catania. “Però volevo rassicurare tutti: si fa prima a fare Palermo-Catania che attraversare il Viale Regione Siciliana”, ha poi aggiunto Picone. A quel punto Musumeci ha tentato una nuova replica che però ha innescato la reazione inaspettata del pubblico. “Quanto accaduto sabato scorso, con la messa in onda censurata, su Rai 1, della registrazione della serata di gala non è solo imbarazzante, ma grave. Un inaccettabile intervento di censura per non far conoscere al pubblico italiano i fischi rivolti al Presidente Musumeci dagli spettatori di Taormina. Eliminare l’intervento satirico di Ficarra e Picone e le reazioni della platea del teatro greco al comizio improvvisato dal Presidente della Regione è un atto che non può passare sotto silenzio. Chiediamo che il direttore di Rai 1 venga audito in Commissione parlamentare di vigilanza per spiegare le ragioni di una scelta così grossolana e profondamente irrispettosa dei telespettatori, a maggior ragione perché compiuta dal principale canale del servizio pubblico”. Lo dichiara Claudio Fava, deputato regionale siciliano, che ha inoltrato una nota alla Presidenza della commissione bicamerale guidata dal senatore Alberto Barachini.