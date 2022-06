Pasticcio bonus edilizio: lavori fermi e consegna lontana

La richiesta dei bonus edilizi è diventata ormai una corsa a ostacoli senza alcuna garanzia di arrivare alla meta. Molti lavori si sono fermati ed i cittadini che hanno usufruito del bonus sono preoccupati perché vedono allontanarsi, e non si sa per quanto tempo, i tempi di consegna dei lavori. Le richieste del Superbonus 110% ad oggi sono già superiori alle risorse stanziate dal Governo ed Enea ha fatto i conti sul Superbonus a maggio; i dati dicono che sono stati prenotati lavori ammessi all’agevolazione per 33,7 miliardi contro i 33,3 miliardi stanziati. Un nuovo stop, che include anche le altre agevolazioni, arriva adesso dalle banche: in molte hanno esaurito lo spazio per acquistare altri crediti e quindi scoraggiano l’invio di nuove pratiche di cessione. Non solo: sulle pratiche già in corso, a partire dal 1° luglio, si applicheranno costi più elevati e quindi i crediti per i consumatori finali saranno in pratica svalutati, col risultato che chi cede ad esempio un credito da 100 euro se ne vedrà rimborsare meno di 90. La cattiva notizia per chi ha inoltrato da poco le nuove richieste di cessione del credito è arrivata con una lettera via posta. Difficoltà e anomalie per l’accesso al Superbonus sono state oggetto di confronto nel corso di una assemblea promossa dalla Cna di Ragusa alla presenza del responsabile nazionale costruzioni Riccardo Masini e del responsabile regionale Maurizio Merlino. L’organizzazione di categoria ha rilevato come grazie ad una convenzione con Bnl è stata data un’importante risposta a 97 imprese che avevano complessivamente oltre 6 milioni di crediti “mummificati”. La Cna ha incalzato il Governo perché i crediti riconosciuti siano liquidati anche perché il superbonus è legge dello Stato e lo stesso non può non rispettare una sua norma semmai lo Stato aveva l’obbligo di vigilare per evitare le truffe e non di bloccare un sistema che è stato capace, con il gettito fiscale generato fino ad oggi, di reggersi da solo.