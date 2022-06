Bassa affluenza ai quesiti referendari nel Ragusano. Meglio dove si vota per le Comunali

Affluenza decisamente bassa per i quesiti referendari in provincia di Ragusa, con una media del 2% che dovrebbe salire, seppur di poco secondo le previsioni, prima della chiusura dei seggi. Le percentuali salgono, ma non di moltissimo, nei 6 comuni iblei dove sono in corso anche le elezioni amministrative per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali. Le motivazioni dell’affluenza scarsa sono sempre le stesse: disaffezione crescente degli elettori alla politica, malcontento dilagante e una pericolosa apatia verso la cosa pubblica. La bella e calda giornata che ha indotto in tanti a recarsi al mare o in altri luoghi di villeggiatura alla ricerca di relax e refrigerio ha contribuito in larga misura all’astinenza dal voto. A Palermo intanto è caos ai seggi elettorali per la rinuncia di numerosi presidenti. Il Codacons annuncia già battaglia in tribunale con un esposto in procura.